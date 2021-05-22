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شكري: غياب أي أفق حقيقي للسلام قد يؤدي لتجدد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

04:59 م السبت 22 مايو 2021
شكري: غياب أي أفق حقيقي للسلام قد يؤدي لتجدد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

سامح شكري وزير الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؛ وهو ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدها وزير الخارجية اليوم /السبت/، بمقر وزارة الخارجية مع وزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس"، لمناقشة كيفية دفع علاقات التعاون بين البلديّن والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة للدولتيّن.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن "خريستودوليدس" استمع لعرض الوزير شكري حول ما قامت به مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أوضح شكري أن مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء وتعمل حالياً على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن "شكري" و"خريستودوليدس" أشادا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي، وأواصر الصداقة التي تجمع بين البلديّن، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. كما اتفق الوزيران على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المُشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وقبرص.

وأشار حافظ إلى أن الوزيريّن تطرقا لمجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ليبيا وشرق المتوسط، حيث تم تبادل الرؤى في هذا الشأن، مع التأكيد على مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة.

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