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مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع الشعب الفلسطيني

04:04 م السبت 22 مايو 2021
مظاهرة في العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع الشعب الفلسطيني

احتججات ارشيفية

لندن- أ ش أ:

شارك العديد من الأشخاص في مظاهرة نُظمت، السبت، في العاصمة البريطانية لندن؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني بعد 11 يومًا من القتال مع إسرائيل الذي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن المتظاهرين قطعوا الحركة المرورية بالقرب من طريق "فيكتوريا إمبانكمينت" بالمدينة بعد ظهر اليوم، كما نظموا مسيرة متجه إلى منتزه "هايد بارك".

وتعد المظاهرة هي الأكبر ضمن مظاهرات أخرى نُظمت في العاصمة على الرغم من قواعد كوفيد-19 التي تحظر مجموعات تضم أكثر من 30 شخصًا بالمناطق الخارجية.

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