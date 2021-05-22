الحريري: الرئيس عون يعطل تشكيل الحكومة اللبنانية لصالح فريقه السياسي

بيروت- أ ش أ:

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أن مسئولية عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة يتحملها رئيس الجمهورية ميشال عون، مُتهما الأخير بتعطيل تأليف الحكومة في سبيل تأمين "الثُلث الوزاري المعطل" لصالح فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) والعمل على ضرب المؤسسات الدستورية وتعطيل الحياة السياسية وإشعال فتن طائفية ومذهبية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الحريري في جلسة مجلس النواب التي عُقدت ظهر اليوم لمناقشة الرسالة التي بعث بها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى البرلمان حول أزمة عدم تشكيل الحكومة المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر.

وشدد الحريري - على نحو حاسم وقاطع - على أنه يسمح بوصفه رئيس الوزراء المكلف، بتشكيل حكومة على غرار الحكومات السابقة التي انتفض ضدها اللبنانيون في 17 أكتوبر عام 2019 والتي كانت تقوم على تعيين "وزراء من المقريين وأزلام القوى السياسية تسببوا في إهدار أموال اللبنانيين ومدخراتهم وانهيار قطاعات الدولة"، مشيرا إلى أنه لن يتنازل عن تشكيل حكومة جديدة من الوزراء الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات التي توقف الانهيار الذي يتعرض له لبنان.