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الجيش النيجيري يؤكد مقتل قائده و6 ضباط كبار في تحطم طائرة عسكرية

03:57 م السبت 22 مايو 2021
الجيش النيجيري يؤكد مقتل قائده و6 ضباط كبار في تحطم طائرة عسكرية

الجيش النيجيري

لاجوس- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الجيش النيجيري، محمد يرميا، السبت، أن حادث تحطم الطائرة العسكرية الذي وقع أمس الجمعة أسفر عن مقتل قائد الجيش ابراهيم أتاهيرو وستة ضباط كبار.

وأضاف يرميا أن الطائرة تحطمت أمس في مدينة كاندونا شمالي البلاد بسبب ظروف الطقس السيء.

كانت وكالة "بي آر نيجيريا" للأنباء القريبة من الجيش قدأفادت بمقتل قائد الجيش أمس الجمعة في الحادث .

كان أتاهيرو تولى مهام منصبه في يناير الماضي وكانت مهمته إعادة تنظيم بنية القيادة في المستوى الأعلى في الجيش.

يذكر أن الحادث هو ثالث حادث من نوعه يقع في سلاح الجو النيجيري فيما يزيد عن ثلاثة شهور، حيث تحطمت طائرة في ولاية نيجر غربي البلاد مطلع شباط/فبراير الماضي ما أسفر عن مقتل الركاب السبعة، وفي نهاية مارس الماضي سقطت مقاتلة في شمال نيجيريا ولا يزال طياراها في عداد المفقودين.

الجيش النيجيري نيجيريا تحطم طائرة عسكرية

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