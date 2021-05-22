بعد تداعيات حريق.. ميونخ "تضيء من جديد"

ميونخ- (د ب أ):

بعد انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينة ميونخ الألمانية، عاد التيار الكهربي الآن لكافة المنازل.

وكتبت شركة الكهرباء "شتاتفيركه ميونخ"، السبت، على تويتر: "بشرى سارة اليوم: تمت استعادة الإمدادات الأساسية لجميع المنازل"، مضيفة أن الكهرباء ستصل لاحقا للمصانع والمتاجر.

وأعربت الشركة عن شكرها "على الدعم النفسي والصبر على وجه الخصوص"، منهية منشورها بهاشتاج "ميونخ تضيء من جديد".

وانقطعت الكهرباء في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة بعد اندلاع الحريق. وبدأت الشرطة التحقيق بعد ذلك بوقت قصير، ثم تم تسليم القضية إلى وحدة مختصة بالتحقيق في الجرائم ذات الدوافع السياسية.

وقال متحدث باسم الشرطة: "الدوافع السياسية قد يكون لها دور عندما يدور الأمر حول إحراق خطوط إمداد". لكن السلطات أشارت في الوقت نفسه إلى أن التحقيقات بدأت للتو ولا يمكن تأكيد ما إذا كان الحريق حدث عمدا، أو طبيعة الدوافع وراءه.

واندلع الحريق فى موقع بناء يمر من خلاله حوالى 50 كابل كهرباء، ما أسفر عن خروج حوالي 150 محطة تقوية من الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال مارة إنهم سمعوا حفيفا غريبا قبل سماع صوت فرقعة في الموقع. وعندما وصلت فرق الإطفاء، كانت هناك ألسنة لهب في الموقع.