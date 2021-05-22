الحاكم العسكري في ميانمار: سوتشي بصحة جيدة رهن الإقامة الجبرية

بانكوك- (د ب أ):

ذكر الحاكم العسكري لميانمار أن الزعيمة المدنية المخلوعة، أون سان سوتشي، التي تم وضعها رهن الإقامة الجبرية منذ أن أطاح بها في فبراير، بصحة جيدة.

وأضاف مين أونج هلاينج أن سو تشي (75 عاما) ستمثل قريبا أمام المحكمة للاستجواب، فيما سيكون أول ظهور علني لها منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الماضي.

وبعد استجوابها عدة مرات عبر رابط فيديو، من المقرر أن تمثل سوتشي أمام المحكمة بعد غد الإثنين.

وأدلى مين أونج هلاينج بتلك التصريحات، في مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية، التي تم بث مقتطفات منها اليوم السبت. وتم تسجيل المقابلة أمس الأول الخميس

يذكر أن الجيش في ميانمار استولى على السلطة في انقلاب مطلع فبراير الماضي، واعتقل قادة الحكم المدني، وبينهم الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991.

ولاقت المظاهرات الشعبية في أنحاء البلاد ضد الانقلاب حملة شرسة من الجيش تردد أنها أودت بحياة أكثر من 800 شخص.

وتم التوصل إلى اتفاق السلام المؤقت في أبريل بعد أن أعربت بعض حكومات الدول المجاورة عن مخاوفها من تداعيات العنف مع فرار اللاجئين من وجه القتال في المنطقة الحدودية، بين الجيش والميليشيات العرقية