Masrawy logo white

الهند تطالب وسائل التواصل بإزالة أي محتوى حول "سلالة كورونا الهندية"

03:25 م السبت 22 مايو 2021
الهند تطالب وسائل التواصل بإزالة أي محتوى حول "سلالة كورونا الهندية"

فيروس كورونا

نيودلهي- أ ش أ:

وجهت الحكومة الهندية، اليوم السبت، وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة أي محتوى يشير إلى "السلالة الهندية" من فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية في توجيهها -حسب ما نقلته صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية- إلى مدى حساسية الحكومة تجاه الاتهامات بأنها أساءت التعامل مع التفشي الجديد لفيروس كورونا.

وفي بيانها، طالبت الوزارة شركات وسائل التواصل الاجتماعي "بإزالة كل المحتوى الذي يشير إلى السلالة الهندية" من فيروس كورونا.

وذكر البيان: "بلغنا أن هناك تقارير مغلوطة يتم نشرها على الإنترنت تشير ضمنيا إلى أن (سلالة هندية) من فيروس كورونا تتفشى في جميع أنحاء البلاد.. هذا قول خاطئ تماما"، موضحا أن "منظمة الصحة العالمية لم تربط أي دولة بالسلالة المعروفة علميا باسم B.1.617".

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا كوفيد 19 سلالة كورونا الهندية الهند

الخبر التالى:

بكين ستحاكم قريبا كاتبًا استراليًا من أصل صيني بتهمة التجسس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. صنداونز 1-1 الأهلي.. ليبوسا يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا