الهند تطالب وسائل التواصل بإزالة أي محتوى حول "سلالة كورونا الهندية"

نيودلهي- أ ش أ:

وجهت الحكومة الهندية، اليوم السبت، وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة أي محتوى يشير إلى "السلالة الهندية" من فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية في توجيهها -حسب ما نقلته صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية- إلى مدى حساسية الحكومة تجاه الاتهامات بأنها أساءت التعامل مع التفشي الجديد لفيروس كورونا.

وفي بيانها، طالبت الوزارة شركات وسائل التواصل الاجتماعي "بإزالة كل المحتوى الذي يشير إلى السلالة الهندية" من فيروس كورونا.

وذكر البيان: "بلغنا أن هناك تقارير مغلوطة يتم نشرها على الإنترنت تشير ضمنيا إلى أن (سلالة هندية) من فيروس كورونا تتفشى في جميع أنحاء البلاد.. هذا قول خاطئ تماما"، موضحا أن "منظمة الصحة العالمية لم تربط أي دولة بالسلالة المعروفة علميا باسم B.1.617".