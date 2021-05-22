ألمانيا: بدء التحقيقات في انقطاع الكهرباء عن 20 ألف منزل بميونخ

برلين- أ ش أ:

قالت السلطات في مدينة ميونيخ بجنوب ألمانيا، السبت، إن السلطات المختصة بالجرائم ذات الدوافع السياسية، تولت التحقيق في حادثة حريق كابلات يعتقد أنه متعمد تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 20 ألف منزل في ميونيخ.

وانقطع التيار الكهربي في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة بعد اندلاع حريق يعتقد أنه متعمد، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 20 ألف منزل في ميونيخ.

ونقلة صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية عن متحدث باسم الشرطة قوله: "يمكن أن تلعب الدوافع السياسية دوراً عندما يتعلق الأمر بإحراق خطوط الإمداد الكهربي". لكن السلطات حذرت أيضاً من أن التحقيقات بدأت للتو ولا توجد وسيلة للتأكد في الوقت الحالي ما إذا كان حريق متعمد قد لعب دوراً ما في الواقعة وما هي الدوافع خلف عملية كهذه.

واندلع الحريق في موقع بناء يمر من خلاله حوالى 50 كابل كهرباء، ما أسفر عن خروج حوالي 150 محطة تقوية من الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن نمط الحريق في المكان الذي توجد به الكابلات تحت عمق حوالي متر واحد يشير إلى أنه حريق متعمد. وأكد: "ما زلنا في بداية التحقيق"، مضيفاً أنه "في هذه المرحلة لا نستطيع ان نقول ما اذا كان الحادث مرتبط بجرائم اخرى أم لا".

ويقول مسؤولو المدينة إنه من المنتظر أن تستعيد جميع المنازل المتضررة الطاقة الكهربية بحلول الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، موضحين أن أعمال الإصلاح تباطأت خلال الليل بسبب هطول أمطار غزيرة.