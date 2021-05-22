بحث بريطاني: لهذا السبب ينبغي تلقي "جرعتين" من لقاح كورونا

لندن- أ ش أ:

كشف بحث حكومي بريطاني جديد ضرورة تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للحماية القوية من الإصابة بالفيروس المتحور والذي ظهر في الهند.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية –في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أن الإحصاءات الحكومية البريطانية تشير إلى أن الجرعة الواحدة أقل فعالية ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار.

وتشير الأبحاث الحكومية البريطانية أيضا إلى أن ثمة حاجة إلى تلقي جرعتين من لقاح كوفيد-19 لتوفير حماية قوية ضد العدوى من الفيروس المتحور الذي تم اكتشافه للمرة الأولى في الهند.

وتوفر جرعتان من اللقاح حماية بنسبة 81% من السلالة B.1.617.2، وكذلك حماية بنسبة 87% ضد السلالة المتحورة B.1.1.7 والتي تم اكتشافها لأول مرة في كينت في جنوب شرق إنجلترا، وفقا لبيانات الصحة العامة في البلاد.