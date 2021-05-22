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قتيلان و8 جرحى في إطلاق نار وسط مينيابوليس الأمريكية

02:49 م السبت 22 مايو 2021
قتيلان و8 جرحى في إطلاق نار وسط مينيابوليس الأمريكية

الشرطة الأمريكية

وكالات:

أكدت الشرطة الأمريكية مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح جراء إطلاق نار وقع وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وأعلنت شرطة المدينة على حسابها الرسمي عبر تويتر، السبت، أن "الحادث وقع صباح اليوم في عمارة سكنية، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن هذا الموقع، على الرغم من عدم وجود أي تهديد نشط في الوقت حالي".

وذكرت شرطة المدنية الأمريكية أن جميع الضحايا راشدون وبينهم خمس نساء، مشيرة إلى أن كلا القتيلين رجلان، كما أصيب رجل آخر بجروح حرجة، فيما تعرض المصابون السبعة الآخرون لجروح لا تهدد حياتهم.

الشرطة الأمريكية إطلاق نار مينيابوليس الأمريكية

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