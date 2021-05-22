بالفيديو- اندلاع حريق قرب مرفأ بيروت

وكالات:

شب، السبت، حريق قٌرب مرفأ بيروت، ليُعيد إلى الأذهان كارثة 4 أغسطس الماضي التي حلّت بالعاصمة اللبنانية.

وتصاعدت سحب الدخان من مكان قريب من المرفأ تزامنًا مع أصوات مفرقعات نارية، حسبما أظهرت كاميرات قريبة من موقع الحريق.

وفي حين أكدت قناة "روسيا اليوم" أن الحريق شبّ داخل المرفأ، أفادت فناة "الجديد" اللبنانية بنشوبه في أحد البساتين القريبة من المرفأ، وتحديدًا منطقة الدورة- الطريق البحرية.

وكذّبت القناة اللبنانية الأخبار المتداولة عن وقوع الحريق داخل المرفأ، واصفة إياها بأنها "غير صحيحة".

ولا يُعرف بعد سبب نشوب الحريق.