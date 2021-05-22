Masrawy logo white

شكري يبحث مع نظيره القبرصى التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية

01:03 م السبت 22 مايو 2021
شكري يبحث مع نظيره القبرصى التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية

سامح شكري

القاهرة- أ ش أ:

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، جلسة مباحثات، السبت ، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، الذى يجري حاليا زيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في تدوينة عبر تويتر، إن "وزير الخارجية ‫سامح شكرى يستقبل، بمقر وزارة الخارجية، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، للتباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي وكذا القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية للبلديّن".

هذا المحتوى من

سامح شكري وزارة الخارجية نيكوس خريستودوليديس قبرص أحمد حافظ

الخبر التالى:

صعوبات بالغة في التعامل مع مخلفات القصف الإسرائيلي الأخير على غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مفاجآت في تشكيل الأهلي لمباراة صنداونز بدوري الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا