شكري يبحث مع نظيره القبرصى التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية
القاهرة- أ ش أ:
عقد سامح شكري، وزير الخارجية، جلسة مباحثات، السبت ، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، الذى يجري حاليا زيارة إلى القاهرة.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في تدوينة عبر تويتر، إن "وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل، بمقر وزارة الخارجية، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، للتباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي وكذا القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية للبلديّن".
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