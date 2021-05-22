شكري يبحث مع نظيره القبرصى التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية

القاهرة- أ ش أ:

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، جلسة مباحثات، السبت ، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس، الذى يجري حاليا زيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في تدوينة عبر تويتر، إن "وزير الخارجية ‫سامح شكرى يستقبل، بمقر وزارة الخارجية، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس، للتباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي وكذا القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية للبلديّن".