"الاتصالات الفلسطينية": القصف الإسرائيلي دمر شبكة الاتصالات والإنترنت

رام الله- أ ش أ:

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية اسحق سدر، إن العدوان الإسرائيلي تسبب في دمار كبير لشبكة الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي أدى لتضرر 70 ألف مستخدم للشبكة العنكبوتية.

وأضاف سدر - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية، السبت - أنه تم التواصل مع جهات دولية عدة منها الرباعية الدولية والبنك الدولي لإدخال أجهزة لشبكات الاتصالات والانترنت، بعد الدمار الكبير الذي خلفه عدوان الاحتلال في البنى التحتية في قطاع الاتصالات.

وفيما يتعلق بمحاربة بعض شركات مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني، أكد سدر أن لقاء عقد قبل أيام جمع رئيس الوزراء محمد اشتيه، بالإدارة العليا في شركة فيسبوك وتم طرح القضية، موضحا أنه لا يجوز لأية جهة أو شركة أن تتبني الرواية الاسرائيلية وتحارب الرواية الفلسطينية.

وأشار سدر إلى أن 4.5 مليار شخص حول العالم ساهموا في دعم وسم الحرية لفلسطين خلال فترة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني.