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السعودية تكشف تفاصيل حول مهاجم منبر الحرم المكي.. زعم أنه "المهدي المنتظر"​

11:35 ص السبت 22 مايو 2021
السعودية تكشف تفاصيل حول مهاجم منبر الحرم المكي.. زعم أنه "المهدي المنتظر"​

مهاجم منبر الحرم المكي

وكالات:

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات السعودية في مكة المكرمة أن الشخص الذي حاول صعود منبر الحرم المكي خلال خطبة صلاة الجمعة يدّعي أنه "المهدي المنتظر".

وأفادت تحقيقات أوردتها صحيفة "الوطن" السعودية، السبت، بأن "مواطنا سعوديا أربعينيا ادّعى أنه المهدي المنتظر، وتم ضبطه أثناء محاولته صعود المنبر وهو يحمل عصا".

وتم إيقاف الجاني من قبل قوة أمن الحرم المكي، وإشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

كانت شرطة منطقة مكة أعلنت أمس الجمعة إلقاء القبض على شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، لكن جرى اعتقاله واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة هجوم أحد الأشخاصـ ممسكا بعصا على منبر الحرم، أثناء إلقاء خطبة الجمعة، لكن أحد رجال الأمن تمكن من اعتراضه وإبعاده سرعة كبيرة.

ولم تتبين نوايا أو هوية الشخص الذي اندفع نحو المنبر، الذي كان يعتليه خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، لكن يتضح من المقطع المتداول وملابس الإحرام التي كان يرتديها أنه كان يؤدي مناسك العمرة.

مهاجم منبر الحرم المكي السعودية الصعود على منبر الحرم خطبة صلاة الجمعة المهدي المنتظر

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