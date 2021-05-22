بسبب "كورونا الهندي".. ألمانيا تُصنف بريطانيا كمنطقة خطرة وتُقيد السفر

برلين- (د ب أ):

قررت ألمانيا تعديل تصنيفها لبريطانيا لتحديدها على أنها "منطقة تشهد سلالات متحورة من الفيروس" بسبب انتشار سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، حسبما قال معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض .

وتعني هذه الخطوة أن فرض قيود كبيرة على السفر ستدخل حيز التنفيذ غدا الأحد.

ولن تتمكن شركات الطيران والسكك الحديدية والحافلات إلا من جلب مواطنين ألمان أو مقيمين إلى البلاد.

وسيتعين على الوافدين إلى ألمانيا قضاء أسبوعين في الحجر الصحي، مع عدم وجود تخفيض محتمل حتى لو كانت نتيجة اختبارهم سلبية للفيروس.

وقال متحدث باسم وزير الصحة الألماني ينس شبان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة "هذه الخطوة صعبة بالنسبة لبريطانيا لكنها ضرورية لمنع الانتشار السريع للسلالة الهندية في ألمانيا".

وقال "إذا أردنا الاستمرار في خفض أعداد المصابين، يجب أن نمنع السلالات المتحورة من الفيروس من تعريض التطورات الإيجابية للخطر".

وتابع "سنكون مسلحين ضد هذا النوع من الخطر فقط عندما يتم تطعيم المزيد من الناس".

وبريطانيا هي أول دولة في أوروبا يتم تحديدها كمنطقة تشهد انتشارا للسلالات المتغيرة من الفيروس، وهي الفئة الأكثر خطورة في ألمانيا، لبعض الوقت. وتنطبق هذه الفئة حاليًا على 11 دولة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وسجلت بريطانيا أكثر من 3400 حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا حتى 19 مايو الجاري. وكانت أعلى الأرقام في مدينتي بلاكبيرن وبولتون وفي منطقة غرب لندن. وهناك أيضًا إصابات عنقودية في مناطق أخرى، وفقًا لهيئة الصحة العامة في إنجلترا.