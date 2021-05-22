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العراق يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بفلسطين

10:39 ص السبت 22 مايو 2021
العراق يشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار بفلسطين

العراق

بغداد- أ ش أ:

أشاد العراق، السبت، بالدور المصري في وقف إطلاق النار بفلسطين.

وقال المتحدّث باسمِ وزارة الخارجيّة العراقي أحمد الصَحّاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين أجرى اتصالًا بنظيره المصري سامح شكري، وأشاد بجهود مصر في التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار بفلسطين".

وأضاف أن "الجانبين بحثا خلال اتصالهما العلاقات الثنائية وتعزيز العمل ضمن آليةِ التنسيق الثلاثي بين العراق ومصر والأُردُن".

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العراق وقف إطلاق النار فلسطين القدس وزارة الخارجية العراقية

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