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منغوليا تسجل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا

07:35 ص السبت 22 مايو 2021
منغوليا تسجل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

أولان باتور- (أ ش أ):
ذكرت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 51 ألفا و931 شخصا.

وأفادت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية بأن الوزارة سجلت خلال الفترة نفسها 4 وفيات، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في منغوليا إلى 244 شخصا، وخرج من المستشفيات على مدار أمس 708 أشخاص، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 45 ألفا و853 شخصا، ويوجد 4 آلاف و59 شخصا في المستشفيات حتى الآن، منهم 535 شخصا في حالة حرجة.​

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1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

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