منغوليا تسجل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أولان باتور- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 684 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 51 ألفا و931 شخصا.

وأفادت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية بأن الوزارة سجلت خلال الفترة نفسها 4 وفيات، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في منغوليا إلى 244 شخصا، وخرج من المستشفيات على مدار أمس 708 أشخاص، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 45 ألفا و853 شخصا، ويوجد 4 آلاف و59 شخصا في المستشفيات حتى الآن، منهم 535 شخصا في حالة حرجة.​