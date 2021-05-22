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قتل اثنين من الدببة بعد هروبهما من حظيرتهما بحديقة حيوانات في بريطانيا

06:16 ص السبت 22 مايو 2021
قتل اثنين من الدببة بعد هروبهما من حظيرتهما بحديقة حيوانات في بريطانيا

أرشيفية

لندن- (دب أ):
قتل اثنين من الدببة البنية في حديقة حيوان بعد هروبهما من حظيرتهما في بريطانيا.

وتمكن الدبان من التسلق عبر شجرة سقطت بسبب الرياح القوية وهاجما خنزيرا بريا في القسم المجاور.

وقال مسؤولو حديقة حيوانات ويبسناد في بلدة دونستابل بمنطقة بيدفوردشير ، إنهم لم يكن أمامهم خيار سوى القتل الرحيم للدببة بسبب مخاوف من "تهديد مباشر لحياة الإنسان".

وقال كبير أمناء حديقة الحيوان، مالكولم فيتزباتريك ، "بما أن الدببة البنية هي حيوانات مفترسة قوية وخطيرة، فإن أولويتنا هي السلامة"، وفقا لـ"وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

وتابع "يجب أن نتخذ قرارات سريعة بناءً على خبرتنا لحماية العاملين معنا وضيوفنا وحيواناتنا الأخرى."

وقال إن المهدئات لم تكن خيارا لأنها كانت ستستغرق 20 دقيقة على الأقل لتعمل، "وخلال هذه الفترة يمكن أن تصبح الحيوانات غير متوقعة وعدوانية حيث يتدفق الأدرينالين في الجسم".

وأضاف "كان علينا التدخل على الفور لضمان عدم خروج الدببة من حظيرة الخنازير ذات السياج المنخفض".​

هروب الدببة حديقة حيوانات بريطانيا

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