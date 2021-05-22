الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوربي تنظمان مؤتمرا لمحاربة الفساد في العراق

بغداد- (د ب أ):

أفادت مسؤولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق إن البعثة بالشراكة مع الاتحاد الأوربي ستنظم بعد غد الاثنين مؤتمرا دوليا لإطلاق برنامج محاربة الفساد في العراق.

وقالت زينة على أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة اليوم السبت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالشراكة مع الأتحاد الأوربي سينظم يوم الاثنين مؤتمرا دوليا لإطلاق مشروع جديد بقيمة 15 مليون يورو يهدف إلى الحد من الفساد في العراق.

وذكرت أن هذا المؤتمر ستشارك فيه مؤسسات العراق الفيدرالية وإقليم كردستان بتمويل من بعثة الاتحاد الأوربي في العراق وبحضور ممثلين عن الحكومة العراقية الاتحادية والبرلمان والادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الحد من الفساد وتأثيره في العراق وأهمية وجود أجندة اصلاحية قوية لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة.

وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مشاكل كبيرة جراء تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي أطاحت بإعداد كبيرة من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ومسؤولين آخرين مما انعكس سلبا أمام فتح الاستثمارات وقدوم الشركات العالمية للعمل في العراق وإعادة الإعمار بعد الحروب المتعاقبة والحرب ضد الإرهاب.​