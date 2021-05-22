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كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بكورونا تتجاوز 600 مجددًا

06:12 ص السبت 22 مايو 2021
كوريا الجنوبية: الإصابات الجديدة بكورونا تتجاوز 600 مجددًا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 600 حالة اليوم السبت، حسبما ذكرت السلطات الصحية ، مع استمرار الموجة الرابعة من الفيروس بإصابات عنقودية متفرقة وإصابات بالسلالات المتحورة من الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية 666 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 633 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 135344، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا.

كما سجلت كوريا الجنوبية أربع وفيات جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1926. ​

كوريا الجنوبية فيروس كورونا حالات وفاة

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إصابات اليوم

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وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

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