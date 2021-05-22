Masrawy logo white

مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية

01:52 ص السبت 22 مايو 2021
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- (أ ش أ):
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لنيجيريا الشقيقة جراء تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، والتي توفى على إثرها رئيس أركان الجيش النيجيري الفريق إبراهيم اتاهيرو، بالإضافة إلى عدد من مرافقيه من الضباط.

وعبرت مصر، حكومةً وشعباً- في بيان لوزارة الخارجية- عن بالغ تعازيها لحكومة وشعب وجيش نيجيريا الشقيقة، مؤكدة تضامنها ووقوفها معها في هذا المصاب الأليم.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية المصرية مصر نيجيريا حادث تحطم طائرة القوات الجوية النيجيرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الانخفاض مستمر لليوم الرابع.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا