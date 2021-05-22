مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا في ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية

القاهرة- (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لنيجيريا الشقيقة جراء تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، والتي توفى على إثرها رئيس أركان الجيش النيجيري الفريق إبراهيم اتاهيرو، بالإضافة إلى عدد من مرافقيه من الضباط.

وعبرت مصر، حكومةً وشعباً- في بيان لوزارة الخارجية- عن بالغ تعازيها لحكومة وشعب وجيش نيجيريا الشقيقة، مؤكدة تضامنها ووقوفها معها في هذا المصاب الأليم.

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