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تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

01:46 ص السبت 22 مايو 2021
تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 69ر123 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 84ر34207 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 26ر3 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 86ر4155 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 75ر64 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 99ر13470 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشر داو جونز الصناعي مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشرات الأسهم الرئيسية

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