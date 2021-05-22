تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 69ر123 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 84ر34207 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 26ر3 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 86ر4155 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 75ر64 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 99ر13470 نقطة.
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