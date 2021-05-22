برلين تستعد لإعادة قطع أثرية نهبت من مملكة بنين التاريخية إلى نيجيريا

برلين- (د ب أ):

قال رئيس مؤسسة تراثية ألمانية يوم الجمعة إن المحادثات في نيجيريا تعد علامة فارقة في العودة المخطط لها لقطع أثرية من ألمانيا كانت قد نهبت في القرن التاسع عشر.

وقال هيرمان بارزينجر، رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي "هدفنا المعلن هو إعادة قطع كبيرة من مملكة بنين التاريخية في وقت مبكر من عام 2022".

وفيما يتعلق بالمحادثات في نيجيريا حول كيفية التعامل مع قطع بنين الفنية البرونزية، قال: "كانت زيارتنا علامة فارقة أخرى على الطريق لتحقيق هذا الهدف".

وفي أبريل، أمضى بارزينجر خمسة أيام في نيجيريا لإجراء محادثات، مع باربرا بلانكنشتاينر ، مديرة متحف هامبورج آم روثنباوم والمتحدثة باسم مجموعة حوار بنين، وأندرياس جورجن، رئيس القسم الثقافي في وزارة الخارجية الألمانية.

وقال بارزينجر إنهم أجروا "محادثات جيدة" مع ممثلي الحكومة النيجيرية وولاية إيدو وملك أوبا في مملكة بنين في مدينة بنين.

كما تحدثوا عن خطط لإنشاء متحف ولاية إيدو لفنون غرب إفريقيا في مدينة بنين ، حيث سيتم عرض أعمال بنين الفنية في المستقبل.

وتوجد قطع أثرية برونزية من القصر الملكي لمملكة بنين آنذاك في العديد من المتاحف الألمانية ، وهناك خطط لعرض مثل هذه الأعمال في منتدى هومبولت الجديد في برلين.

وقد تم نهب معظم القطع الأثرية، المعروفة باسم "بنين برونز"، من قبل القوات البريطانية خلال رحلة عسكرية إلى المملكة ، في ما يعرف الآن بنيجيريا، في عام 1897.