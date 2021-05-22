زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب شمال غرب الصين

بكين- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر شمال غرب الصين (في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي للصين)، وفقا لمحطة قياس ألمانية لرصد الزلازل.

ووفقا لشبكة "جيوفون" لقياس الزلازل في بوتسدام خارج برلين، وقع الزلزال بعمق 10 كيلومترات في مقاطعة تشينجهاي وهي ذات كثافة سكانية منخفضة.

وعقب الزلزال، وقعت هزتان ارتداديتان بلغت قوتها 8ر4 و5ر4 درجة على مقياس ريختر على الترتيب .

ولم تتوفر بشكل أولي معلومات عن ضحايا أو أضرار محتملة في المنطقة.​