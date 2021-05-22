Masrawy logo white

زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب شمال غرب الصين

01:31 ص السبت 22 مايو 2021
زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب شمال غرب الصين

زلزال _أرشيفية

بكين- (د ب أ):
ضرب زلزال بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر شمال غرب الصين (في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي للصين)، وفقا لمحطة قياس ألمانية لرصد الزلازل.

ووفقا لشبكة "جيوفون" لقياس الزلازل في بوتسدام خارج برلين، وقع الزلزال بعمق 10 كيلومترات في مقاطعة تشينجهاي وهي ذات كثافة سكانية منخفضة.

وعقب الزلزال، وقعت هزتان ارتداديتان بلغت قوتها 8ر4 و5ر4 درجة على مقياس ريختر على الترتيب .

ولم تتوفر بشكل أولي معلومات عن ضحايا أو أضرار محتملة في المنطقة.​

زلزال مقياس ريختر الصين

الخبر التالى:

برلين تستعد لإعادة قطع أثرية نهبت من مملكة بنين التاريخية إلى نيجيريا

كورونا.. لحظة بلحظة

1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الانخفاض مستمر لليوم الرابع.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا