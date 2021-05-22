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بايدن يكشف عن رسالته لعباس ودولة الاحتلال عقب إعلان وقف إطلاق النار

12:56 ص السبت 22 مايو 2021
بايدن يكشف عن رسالته لعباس ودولة الاحتلال عقب إعلان وقف إطلاق النار

جو بايدن

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أخبر نظيره الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم في الضفة الغربية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه "أخبر الإسرائيليين بضرورة وقف الاشتباكات في القدس".

ويأتي المؤتمر في أعقاب إعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف العدوان على غزة.

وأكد بايدن، أن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف السلام، دون أن تعترف صراحة بحق دولة الاحتلال السرائيلي في الوجود.

وأضاف بايدن، أن "إدارته بصدد طرح حزمة لإعادة إعمار غزة".

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنها وافقت على الهدنة ووقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

جو بايدن فلسطين الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية محمود عباس الاحتلال الإسرائيلي

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