بايدن: لا سلام دون اعتراف منطقة الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف السلام، دون أن تعترف صراحة بحق دولة الاحتلال السرائيلي في الوجود.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن "إدارته بصدد طرح حزمة لإعادة إعمار غزة".

وأعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الموافقة على المبادرة المصرية بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس الفلسطينية، أنها وافقت على الهدنة ووقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.