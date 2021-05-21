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الحكومة الألمانية تصنف بريطانيا كمنطقة خطرة في نقل عدوى السلالة الهندية

10:32 م الجمعة 21 مايو 2021
الحكومة الألمانية تصنف بريطانيا كمنطقة خطرة في نقل عدوى السلالة الهندية

بريطانيا

برلين - (د ب أ):

تصنف الحكومة الألمانية بدءا من يوم الأحد المقبل المملكة المتحدة كمنطقة خطرة في نقل عدوى السلالة الهندية من فيروس كورونا.

أعلن ذلك معهد روبرت كوخ الألماني اليوم الجمعة.

وبهذا يصبح السفر من المملكة المتحدة إلى ألمانيا مقيدا بسلسلة من القيود الضابطة لتقليل الإصابة بالسلالة الخطيرة.

بريطانيا الحكومة الألمانية فيروس كورونا سلالة كورونا الهندية

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