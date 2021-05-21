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هنية يشكر مصر لدورها في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويؤكد انتصار المقاومة

09:36 م الجمعة 21 مايو 2021
هنية يشكر مصر لدورها في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويؤكد انتصار المقاومة

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية

وكالات:

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، الشكر إلى مصر، لدورها في إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 240 فلسطينيا، وإصابة المئات.

وقال هنية، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الجمعة: "نشكر مصر التي واكبت المعركة يوما بيوم ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلي".

وأضاف هنية: "سنعمل على إعادة إعمار غزة ولن نتخلى عن أسر الضحايا".

ودعا هنية إلى موقف فلسطيني موحد لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: "نحن بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وسنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب".

وأكد هنية أن "المقاومة الفلسطينية سطرت ملحمة بطولية، ونجحت في كسر العنجهية الصهيونية للعدو"، مشيرا إلى أن "المعادلة الميدانية تغيرت، وقد تحركت الجماهير على امتداد كل فلسطين، بل وخارجها رفضا للاحتلال وسياساته وممارساته".

إسماعيل هنية حركة حماس فلسطين الاحتلال الإسرائيلي مصر

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