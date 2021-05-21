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الشرطة السعودية توقف شخصا حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة

08:45 م الجمعة 21 مايو 2021
الشرطة السعودية توقف شخصا حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة

الحرم المكي

الرياض - (د ب أ):

قالت شرطة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إنها أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي، أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وقال إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر اليوم بشكل واسع مقطع فيديو يظهر فيه شخص في صحن المطاف، حاول الصعود إلى منبر الحرم المكي الشريف، فيما تم القبض عليه في الحال، دون قطع للخطبة أو حدوث أي فوضى بين المصلين.

منبر الحرم المكي الحرم المكي خطبة الجمعة الشرطة السعودية السعودية

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