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شكري يتلقي اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي يثمن جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار

08:42 م الجمعة 21 مايو 2021
شكري يتلقي اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي يثمن جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيا من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، ثمَّن خلاله على جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني.

وأكد أشكنازي حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء.

كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة إعمار غزة في المرحلة القادمة، وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.

وكانت مصر قد أعلنت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة (21 مايو) "بتوقيت فلسطين".

هذا المحتوى من

سامح شكري إسرائيل وقف إطلاق النار فلسطين غزة القدس

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