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الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في شرق القدس

05:56 م الجمعة 21 مايو 2021
الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في شرق القدس

عناصر من الشرطة الإسرائيلية أمام المسجد الأقصى في

رام الله - (د ب أ):

دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، للمسجد الأقصى في شرق القدس عقب صلاة الجمعة وضرب المصلين ما أدى لإصابة نحو 80 منهم.

وقالت الرئاسة في بيان إن "الاستمرار بسياسة الاقتحامات للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة الاعتداءات على المصلين الآمنين، هي سياسة مرفوضة ومدانة، واستفزاز غير مقبول يعيد الأمور إلى مربع العنف والتوتر".

وأضافت أن "الحكومة الإسرائيلية باستمرارها بسياسة الاستفزاز والاعتداءات والاقتحامات، تتحدى المساعي الدولية التي بذلت للوصول إلى تهدئة ووقف العنف والتصعيد في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف العدوان على غزة".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة، مطالبة المجتمع الدولي بـ"الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على الأماكن المقدسة، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم الشريف".

وجرت المواجهات في المسجد الأقصى بعد ساعات من بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، عقب جولة توتر استمرت 11 يوما وخلفت 243 شهيدا فلسطينيا ومقتل 12 شخصا في إسرائيل.

الشرطة الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى القدس فلسطين

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