المملكة المتحدة تسجل 2829 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس "كورونا"
لندن - (أ ش أ):
سجلت المملكة المتحدة 2829 إصابة جديدة، و9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية بفيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم /الجمعة/، أن الإصابات الأخيرة بالفيروس تمثل انخفاضًا عما تم تسجيلة اليوم السابق والذي بلغ 2874 إصابة، كما أن 37.5 مليون شخص في البلاد قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، من بينهم 21.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الثانية.
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