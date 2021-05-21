Masrawy logo white

سلطنة عمان ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

05:36 م الجمعة 21 مايو 2021
سلطنة عمان ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة

غزة

مسقط - (أ ش أ):

رحبت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الجمعة، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مثمنة الجهود التي قامت بها الدول الشقيقة والصديقة لخفض التصعيد بين الجانبين، من أجل حقن الدماء، وبما يتيح وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وأكدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء العمانية - أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية نحو إحلال السلام الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في الحرية والكرامة وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

هذا المحتوى من

سلطنة عمان غزة فلسطين إسرائيل قطاع غزة

الخبر التالى:

البرلمان الروسى يوافق على حرمان أنصار نافالني من خوض الانتخابات مستقبلا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل "سمير غانم"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا