جونسون لا يزال واثقا في عودة الحياة لطبيعتها ببريطانيا برغم انتشار السلالة الهندية

لندن - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يزال واثقا في أن الإغلاق العام بانجلترا سوف ينتهي في 21 يونيو كما هو مقرر، على الرغم من الارتفاع السريع لحالات الإصابة بسلالة تم رصدها أولا في الهند.

وسجلت السلطات إصابة 3424 حالة بالسلالة الهندية "بي1.617.2" في بريطانيا، مرتفعة من 1313 حالة الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة إن "هناك مؤشرات أولية لزيادة محتملة" لحالات الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في الأسبوع المنتهي في 15 مايو.

لكن المعدلات لا تزال متدنية، حيث تشير التقديرات إلى وجود حالة إصابة لكل 1100 شخص، مرتفعة من حالة إصابة لكل 1340 شخصا في الأسبوع السابق عليه.

وأعلنت هيئة الصحة في انجلترا أيضا في وقت متأخر من يوم أمس الخميس أنها تجري تحقيقا بشأن سلالة منفصلة ذات "مظهر تحور غير عادي"، حيث تم تسجيل 49 حالة إصابة بها حتى الآن.

وأثار ذلك مخاوف من أن خطط إعادة الفتح ببريطانيا قد تصبح محل شك، غير أن جونسون قال اليوم الجمعة إنه "حتى اللحظة الراهنة، لا أرى أي شيء يجعلني أفكر أنه يتعين علينا أن نحيد عن خريطة الطريق".