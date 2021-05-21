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بتوجيهات من السيسي.. وفدان مصريان يبحثان تثبيت الهدنة في غزة

04:11 م الجمعة 21 مايو 2021
بتوجيهات من السيسي.. وفدان مصريان يبحثان تثبيت الهدنة في غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

وصل وفدان أمنيان مصريان، اليوم الجمعة، إلى المناطق الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وبدأ الوفد المصري بقطاع غزة مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب ما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" المصرية.

وطالب الوفدان المصريان بقطاع غزة وإسرائيل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بأهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار.

وأبدت الفصائل الفلسطينية شكرها وتقديرها وتثمينها للجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مؤكدة التزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وطالب الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مصر بمتابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ويتمسكان بالجهود المصرية لتحقيق الاستقرار والهدوء

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية حيز التنفيذ الساعة الثانية من صباح اليوم الجمعة، بعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

عبد الفتاح السيسي الوفد المصري هدنة غزة الاحتلال الاسرائيلي وقف إطلاق النار

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