نتنياهو: نشكر بايدن على التزامه بتصدير صواريخ القبة الحديدية لإسرائيل
مصراوي:
شكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن على التزامه باستمرار تصدير الولايات المتحدة لصواريخ القبة الحديدية إلى إسرائيل.
وقال نتنياهو -خلال مؤتمر صحفي- إنه أبلغ بايدن أن عملية غزة تنتهي بعد تحقيق أهدافها.
وأضاف: "أشكر بايدن الذي تواصل معي 6 مرات".
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