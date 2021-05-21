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نتنياهو: نشكر بايدن على التزامه بتصدير صواريخ القبة الحديدية لإسرائيل

12:49 م الجمعة 21 مايو 2021
نتنياهو: نشكر بايدن على التزامه بتصدير صواريخ القبة الحديدية لإسرائيل

بنيامين نتنياهو

مصراوي:

شكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن على التزامه باستمرار تصدير الولايات المتحدة لصواريخ القبة الحديدية إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو -خلال مؤتمر صحفي- إنه أبلغ بايدن أن عملية غزة تنتهي بعد تحقيق أهدافها.

وأضاف: "أشكر بايدن الذي تواصل معي 6 مرات".

بنيامين نتنياهو إسرائيل جو بايدن الولايات المتحدة صواريخ القبة الحديدية غزة

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