نتنياهو: نشكر بايدن على التزامه بتصدير صواريخ القبة الحديدية لإسرائيل

مصراوي:

شكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن على التزامه باستمرار تصدير الولايات المتحدة لصواريخ القبة الحديدية إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو -خلال مؤتمر صحفي- إنه أبلغ بايدن أن عملية غزة تنتهي بعد تحقيق أهدافها.

وأضاف: "أشكر بايدن الذي تواصل معي 6 مرات".