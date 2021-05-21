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بلينكن يعتزم إجراء محادثات مع كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين والفلسطينيين

07:18 ص الجمعة 21 مايو 2021
بلينكن يعتزم إجراء محادثات مع كبار الدبلوماسيين الإسرائيليين والفلسطينيين

أنتوني بلينكن

واشنطن - (د ب أ):

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القيام بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط يجري خلالها مباحثات مع الدبلوماسيين الإسرائيليين والفلسطيين ودول أخرى في المنطقة.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء الخميس أن وزير الخارجية الأمريكي تحدث إلى نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي ، حيث أعرب الوزيران عن تقديرهما لجهود الوساطة المصرية.

وأشار بلينكن إلى أنه سيظل على اتصال وثيق بنظيره المصري- سامح شكري- وأصحاب المصلحة الإقليميين الآخرين، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الإسرائيلي رحب بالزيارة التي يعتزم بلينكن القيام بها للمنطقة، حيث سيلتقي خلالها بنظيريه الإسرائيلي والفلسطيني ونظرائه بالمنطقة خلال الأيام المقبلة لمناقشة جهود التعافي والعمل معا لبناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين.​

أنتوني بلينكن الدبلوماسيين الإسرائيليين الدبلوماسيين الفلسطينيين الشرق الأوسط

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