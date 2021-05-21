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الكويت: 8 حالات وفاة و 1168 إصابة بكورونا

12:02 ص الجمعة 21 مايو 2021
الكويت: 8 حالات وفاة و 1168 إصابة بكورونا

فيروس كورونا في الكويت

الكويت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 295 ألف و861 في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 980.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 183. وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم تسجيل 980 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 281 ألف و920 حالة.

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وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

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