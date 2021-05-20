تراجع جديد لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

واشنطن - (د ب أ):

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 15 مايو الحالي بأكثر من التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 444 ألف طلب، بتراجع قدره 34 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 478 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 450 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي.

ومع التراجع الأكثر من المتوقع انخفض عدد طلبات إعانة البطالة إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 14 مارس من العام الماضي عندما سجل 256 ألف طلب.

وفي نفس الوقت، ذكرت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، ارتفع على نحو غير متوقع بمقدار 111 ألف طلب، ليصل إلى 75ر3 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 8 مايو الحالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أسابيع.

وتراجع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 75ر504 ألف طلب مقابل 25ر535 ألف طلب الأسبوع السابق.