واشنطن تدعو لاتخاذ خطوات صارمة للرقابة على سوق العملات الرقمية

واشنطن - (أ ش أ):

دعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات صارمة للسيطرة على سوق العملات الرقمية وتعاملاتها للتوافق مع قوانين وكالة الإيردات الداخلية الأمريكية، مشيرة إلى أن بين هذه الخطوات الإبلاغ عن أية تحويلات مالية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف دولار أو أكثر.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه الإجراءات الصارمة قد تمكن السيطرة على سوق العملات الرقمية والتي أصبح رأسمالها يزيد على تريليوني دولار في رأس المالي السوقي، مشير إلى أنها تفتح الباب للأنشطة غير القانونية ومن بينها التهرب الضريبي.

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي جون بايدن قد تقدم باقتراحات لزيادة موارد وكالة الإيرادات الداخلية للسيطرة على سوق العملات الرقمية ونمو حجم السندات الرقمية، وتشمل هذه الإجراءات الإبلاغ عن التعاملات في السوق الرقمية وتداول الأصول الرقمية لأي حسابات تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار او أكثر.

يشار إلى أن عملة البيتكوين سجلت اليوم ما قيمته 40 الف دولار للوحدة الواحدة في انخفاض ملحوظ على مدار الاسبوع الماضى، إلا أنها سجلت في السابق رقما قياسيا تجاوز 50 ألف دولار بعد إعلان رجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك عن حجم معاملاته في سوق العملة الرقمية وبيع سيارات شركة (تسلا) الشهيرة بالعملات الرقمية.