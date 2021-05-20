مصر ترسل وفدين أمنيين لتل أبيب وفلسطين لمتابعة إجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار

القاهرة - (أ ش أ):

برعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة، "بتوقيت فلسطين".

وستوفد القاهره وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.