إفريقيا تسجل 4 ملايين و721 ألف إصابة و127 ألف وفاة جراء كورونا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم /الخميس/، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و721 الف إصابة مؤكدة، إلى جانب 127 ألفا و400 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوصت المراكز الإفريقية - في بيان اليوم - الدول الاعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.