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وزيرا الخارجية المصري واليوناني يناقشان مستجدات القضايا الفلسطينية والليبية وشرق المتوسط

07:33 م الخميس 20 مايو 2021
وزيرا الخارجية المصري واليوناني يناقشان مستجدات القضايا الفلسطينية والليبية وشرق المتوسط

سامح شكري وزير الخارجية

وكالات:

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، نظيره اليوناني نيكوس دندياس، وناقشا مجمل ملفات التعاون بين الدولتيّن وسُبل تطويرها، وكذا القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية بالنسبة للبلديّن.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ أن الوزيريّن أشادا بقوة ومتانة العلاقات المصرية اليونانية، وأواصر الصداقة التي تجمع بين حكومتي وشعبي وقيادتي البلديّن، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية، كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، خاصةً نقل الغاز الطبيعي والربط الكهربائي.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض التطورات المتسارعة الجارية في الأراضي الفلسطينية، وكذا موقف مصر في هذا الصدد، حيث أشار إلى التحرك المصري لوقف التصعيد العسكري، والجهود والاتصالات المكثفة التي تُبذل حالياً من أجل تحقيق التهدئة بشكل عاجل، مضيفاً أن السبب الرئيسي لتجدد الصراع يكمن في غياب أفق حقيقي لعملية السلام، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب وقت، بالإضافة إلى ذلك، تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وخاصةً مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة في هذا الصدد.

سامح شكري وزير الخارجية اليوناني شرق المتوسط القضية الفلسطينية القضية الليبية

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