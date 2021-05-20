محكمة تركية تلزم زعيم المعارضة بدفع تعويضات بنحو 17 ألف دولار لأردوغان

إسطنبول - (د ب أ):

قضت محكمة تركية اليوم الخميس بأن يدفع زعيم أكبر حزب معارض في تركيا 142 ألف ليرة (16 ألفا و970 دولارا) مقابل الأضرار التي تسببت بها تصريحاته بأن أسرة الرئيس رجب طيب أرودغان متورطة في عمليات تهرب ضريبي، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وذكرت الوكالة التركية الحكومية أن كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب المعارض، سيدفع تعويضات بقيمة 100 ألف ليرة لأرودغان، وسيقسم باقي المبلغ على آخرين متهمين بالتهريب الضريبي.

وأيد حكم اليوم الخميس حكما سابقا صدر عن محكمة أدنى درجة.

كان أردوغان وأحد أولاده، وقريب له، اتهموا كليتشدار بالتشهير في ديسمبر عام 2017، وطالبوا بتعويض مبدئي قدره 5ر1 مليون ليرة جراء هذا الضرر.

واتهم حزب الشعب مقربون من أردوغان بنقل ملايين الدولارات إلى جزيرة مان، وهي محمية بريطانية ترتبط بعمليات تهرب ضريبي.