Masrawy logo white

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على غزة

06:21 م الخميس 20 مايو 2021
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على غزة

غارات للاحتلال على غزة

رام الله - (أ ش أ):

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في سلسلة غارات وقصف مدفعي على مدينة غزة وشمال القطاع.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة شمال مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد مواطنين، موضحًا أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن عدد الشهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وصل إلى 259 شهيدًا خلال الفترة الممتدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 259 شهيدًا بينهم 69 طفلاً و40 سيدة إضافة إلى 8011 إصابة بجروح مختلفة.

هذا المحتوى من

Asha
غارات للاحتلال على غزة القدس فلسطين قصف مدفعي غارات جوية

كورونا.. لحظة بلحظة

1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وفاة الكوميديان الكبير سمير غانم عن عمر يناهز الـ84 عامًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا