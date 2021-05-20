استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال على غزة

رام الله - (أ ش أ):

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في سلسلة غارات وقصف مدفعي على مدينة غزة وشمال القطاع.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة شمال مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد مواطنين، موضحًا أن مدفعية الاحتلال قصفت منازل المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن عدد الشهداء جراء الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وصل إلى 259 شهيدًا خلال الفترة الممتدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 259 شهيدًا بينهم 69 طفلاً و40 سيدة إضافة إلى 8011 إصابة بجروح مختلفة.