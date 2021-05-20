اليوم.. نتنياهو يعتزم تقديم مقترح لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصدد تقديم مقترح للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في اجتماع اليوم، لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس إن "رئيس الوزراء نتنياهو سيقدم للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد".

وتتوسط مصر والأردن وقطر ودول أخرى في محاولة لتهدئة الأوضاع في فلسطين، في أعقاب شن الاحتلال الإسرائيلي عداونا على غزة.