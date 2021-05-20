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روسيا ترفض الكشف عن أي جداول زمنية متعلقة بـ"نورد ستريم 2"

04:41 م الخميس 20 مايو 2021
روسيا ترفض الكشف عن أي جداول زمنية متعلقة بـ"نورد ستريم 2"

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موسكو- (د ب أ):

أبدت إيلينا بورميستروفا، نائبة رئيس مجلس إدارة شركة "جازبروم" الروسية العملاقة والمديرة العامة لشركة "جازبروم إكسبورت"، عدم الرغبة في الكشف عن أية جداول زمنية تتعلق باستكمال خط أنابيب "نورد ستريم 2 " لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقالت في مؤتمر صحفي افتراضي، الخميس، إن جدول استكمال الأعمال يعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها الطقس.

ورحبت روسيا أمس الأربعاء بأنباء عن عزم الولايات المتحدة التخلي عن عقوبات على شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" التي تشرف على بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".

تجدر الإشارة إلى أن جازبروم هي المساهم الأكبر في هذه الشركة.

وتعرض خط الأنابيب على مدار سنوات لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول أوروبا الشرقية التي تعتقد أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.

ومن المقرر أن ينقل الخط الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، عبر مسار يمر أسفل بحر البلطيق، على غرار خط نورد ستريم الحالي.

إيلينا بورميستروفا نورد ستريم خط أنابيب الغاز الروسي أوروبا

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