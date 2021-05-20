ميركل تؤكد إجراء "اتصالات غير مباشرة" مع حماس لوقف إطلاق النار

برلين- (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن تأييدها لإشراك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل غير مباشر في جهود البحث عن حل للصراع الدائر في الوقت الحالي في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

جاءت هذه التصريحات لميركل خلال منتدى أوروبا الذي عقدته إذاعة (دبليو دي آر)، الخميس، بحضور مديرة استوديو العاصمة بالقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، تينا هاسل، ورئيس تحرير إذاعة (إن دي آر)، اندرياس سيشوفيتكتس.

وقالت ميركل:" لا يجب القيام بهذا الأمر بشكل مباشر دائما، لكن بطبيعة الحال لابد من إشراك حماس بطريقة ما، فبدون حماس لن يكون هناك وقف لإطلاق النار".

وأضافت ميركل:" لابد بالطبع من وجود اتصالات غير مباشرة مع حماس" وذلك في معرض ردها على سؤال حول ما إذا كانت تؤيد التفاوض مع منظمة حماس المصنفة على قوائم الإرهاب، وأشارت ميركل إلى أن مصر ودولا عربية أخرى تجري محادثات مع حماس، وأكدت على أنه من غير الممكن التوصل إلى حلول بدون الاتصال مع حماس.

ورأت ميركل أن دفاع إسرائيل عن نفسها بشكل كبير أمر صائب " فهناك حق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها ونحن نقف مع هذا الحق" ونوهت إلى أن الحكومة الألمانية تسعى من جانب آخر إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يسهم في تحقيق وضع مستدام وطويل الأمد في المنطقة " وللأسف لم يتم التمكن من خلق هذا الموقف على مدار عقود، لكن هذا لا يعني ألا نواصل بذل الجهود من أجل ذلك".

وأدانت ميركل مجددا أعمال الشغب المعادية للسامية في بلادها بأشد العبارات وطالبت بأن يتم التفريق بين هذه الأعمال وبين انتقاد سياسة دولة إسرائيل " وأنا نفسي فعلت هذا الأمر فيما يتعلق بسياسة الاستيطان في مواضع مختلفة".

ورأت ميركل أنه عندما يتم التظاهر أمام المعابد اليهودية ويتم حرق الأعلام الإسرائيلية" وعندما يتم التوضيح بشكل فعلي بأن المسألة لا تتعلق أبدا بجوانب أو خطوط سياسية بل أن الموضوع موجه ضد اليهودية بشكل عام، فلا تسامح عندئذ مع هذا الموضوع عندنا".

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كان يتعين على ألمانيا أن تقدم المزيد من المبادرات للوساطة في الصراع، قالت ميركل إن كل ما تقوم به الحكومة الألمانية ووزير الخارجية هايكو ماس في رحلته الحالية للمنطقة، يجب أن يوضع في سياق الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.

وتابعت ميركل: "وأعتقد أننا لن نكون وحدنا العامل الحاسم"، لافتة إلى أن من الممكن الإسهام في الحل من خلال شراكة عبر الأطلسي وشراكة أوروبية مع فرنسا وكذلك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأعربت ميركل عن أسفها لعرقلة المجر إصدار موقف مشترك لدول الاتحاد الأوروبي من العنف في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء حيث استخدمت الفيتو "لكن هذا لا ينبغي أن يثبط الهمم" وقالت إن أوروبا لن تتمكن من حل كل الصراعات في العالم دفعة واحدة وأضافت أن صراع الشرق الأوسط هو واحد من أكثر الصراعات تعقيدا " وبالطبع هناك ضوء وظلال والكثير جدا من المشاكل التي لم يتم حلها لكن هذا يشجع على المزيد من العمل".