التحالف يدمر "مُسيرة" مفخخة حوثية استهدفت السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جازان ( جنوب غرب) المملكة.

وقال التحالف، في بيان صحفي، إن "الميليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

ومنذ نحو الأسبوع، أعلن التحالف اعتراض ثماني طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.