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التحالف يدمر "مُسيرة" مفخخة حوثية استهدفت السعودية

03:47 م الخميس 20 مايو 2021
التحالف يدمر "مُسيرة" مفخخة حوثية استهدفت السعودية

التحالف يدمر "مُسيرة" مفخخة حوثية استهدفت السعودية

الرياض- (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جازان ( جنوب غرب) المملكة.

وقال التحالف، في بيان صحفي، إن "الميليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".

ومنذ نحو الأسبوع، أعلن التحالف اعتراض ثماني طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

التحالف العربي دعم الشرعية طائرة مسيرة طائرة مفخخة الحوثيون اليمن السعودية

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