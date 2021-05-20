التحالف يدمر "مُسيرة" مفخخة حوثية استهدفت السعودية
الرياض- (د ب أ):
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه جازان ( جنوب غرب) المملكة.
وقال التحالف، في بيان صحفي، إن "الميليشيات الحوثية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".
ومنذ نحو الأسبوع، أعلن التحالف اعتراض ثماني طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.
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