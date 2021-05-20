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مقتل 21 شخصًا في هجمات بأفغانستان

03:21 م الخميس 20 مايو 2021
مقتل 21 شخصًا في هجمات بأفغانستان

أرشيفيه

كابول- (د ب ا):

قال مسؤولون، الخميس، إن ما لايقل عن 21 مدنيا قتلوا في عدة هجمات في أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال عبد الأحد حازم، رئيس إدارة الصحة بإقليم هلمند، إن سيارة اصطدمت بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في لاشكر جاه عاصمة الإقليم الواقع بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 12 فراد من أسرة واحدة.

وأضاف أن أربعة آخرين أصيبوا في الحادث.

وقال زالماي كريمي، المتحدث باسم حاكم إقليم غور، إن انفجار قنبلة كانت مزرعة على جانب الطريق أودى بحياة أربعة أفراد من أسرة واحدة بالإقليم الواقع بغرب البلاد، أثناء استقلالهم دراجة بخارية بعاصمة الإقليم فيروز كوه.

وأضاف كريمي أن خمسة مدنيين قتلوا في حادثين آخرين بعاصمة الإقليم مساء أمس الأربعاء، اثنين منهم عقب اصطدام سيارتهما بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق، في حين قتل ثلاثة مدنيين أثناء توجههم إلى إقليم هيرات المجاور.

واتهم كريمي حركة طالبان بأنها وراء الحادث.

أفغانستان كابول إقليم هلمند هجمات في أفغانستان

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